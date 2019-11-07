Путин посетит съезд «Единой России»

Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин планирует принять участие в съезде политической партии «Единая Россия», который пройдет 23 ноября.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Такие планы есть», — приводит его слова ТАСС.

На XIX съезде «Единой России», который состоится в Москве, будут обсуждаться приоритетные задачи партии на ближайшую перспективу. В тот же день пройдет совместное заседание высшего и генерального советов партии, а также пленарное заседание съезда.

Как ожидается, в ходе съезда «Единая Россия» даст старт подготовке к выборам в Государственную думу, которые пройдут в 2021 году.