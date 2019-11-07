Провокации курдов в Сирии продолжатся, пока их прикрывают США

Москва, 7 ноября. Военный эксперт, генерал-лейтенант Айтеч Бижев объяснил мотивы курдских террористов, атаковавших турецкий патруль на северо-востоке Сирии. По его словам, подобные провокации продолжатся, пока курдские бандформирования прикрывают США.

Курдские боевики опубликовали видео, на котором они четко дают понять, что боевые действия против турецких военных на севере Сирии они не прекращали. На видеозаписи была продемонстрирована атака на бронеавтомобиль турецких войск. Турков «встретили» противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) в районе поселка Тель-Вард.

Военный эксперт, генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ Айтеч Бижев в интервью порталу «Слово и дело» выразил мнение, что курдские боевики, подконтрольные США, еще долго будут срывать процессы мирного урегулирования на севере Сирии.

«Пока обстановка (в Сирии) не урегулируется, такие провокационные вылазки будут продолжаться со стороны неподконтрольных центральным властям разрозненных отрядов курдских боевиков», — заявил эксперт.

Он напомнил, что у курдских боевиков не было регулярной армии, в их рядах «царит полная партизанщина». Поэтому подобные инциденты будут повторяться до тех пор, «пока турецкими и российскими патрулями не будет наведен порядок».

Журналисты поинтересовались у военного эксперта, снизится ли число провокаций со стороны курдов, если США, прикрывающие их, окончательно покинут Сирию.

«Соединенные Штаты сначала 200 человек оставили, потом увеличили группировку до 800. Они будут продолжать манипулировать и, по моей оценке, вряд ли выведут военный контингент в ближайшее время. Если бы провокационные действия были направлены против американских сил, то они бы быстро оттуда убрались, они не любят такие столкновения, особенно на земле, им это не нравится. Американцы предпочитают воевать дистанционно высокоточным оружием. Нужно время для того, чтобы все наладилось», — ответил Бижев.

Турция объявила о начале военной операции против курдских террористов и боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в Сирии 9 октября. Операция получила название «Источник мира» и продлилась до 22 октября, передавал RT. Впоследствии Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. После этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

США и международная коалиция заявили о выводе войск из Сирии после начала военной операции «Источник мира». Однако вскоре было принято решение оставить американский военный контингент в САР.

Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Территория, на которой будет осуществляться американская военная миссия, простирается от Дейр-эз-Зора до Хасаки и находится под контролем курдских террористов, передавала «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.