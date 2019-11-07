МИД РФ подготовил ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу

Москва, 7 ноября. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Москва подготовила ответные шаги на случай выхода США из Договора по открытому небу.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Соединенных Штатов выйти из договора.

По словам Ермакова, эти действия Вашингтона наряду с расторжением других соглашений по контролю и сокращению вооружений наносят очередной удар по международной безопасности.

«К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат отметил, что этот шаг США не стал «большим сюрпризом» для Москвы. Он подчеркнул, что Россия подготовила ответные шаги на случай выхода Вашингтона из соглашения.

«У нас все готово», — сказал Ермаков.

Ранее председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел направил письмо в Белый дом, выражая протест против возможного выхода Вашингтона из Договора по открытому небу.

В Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты начали обвинять Москву в нарушении соглашения, чтобы помешать наблюдательным полетам над своей территорией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что официальных заявлений со стороны США по выходу из договора сделано не было. Она подчеркнула, что российская сторона, как и прежде, считает соглашение важным инструментом обеспечения международной безопасности.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году с целью укрепления доверия между государствами в области контроля над вооружениями. Страны-участницы соглашения периодически осуществляют наблюдательные полеты над территориями друг друга. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. На сегодняшний день к нему присоединились 34 страны.