Дамаск, 7 ноября. Курдские бандформирования «Сирийских демократических сил» (SDF) объявили о возобновлении сотрудничества с войсками международной коалиции, возглавляемой США.

«В результате серии встреч с лидерами коалиции SDF возобновляет совместную работу с коалицией по борьбе с ИГ1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) и обеспечении защиты инфраструктуры северо-востока Сирии, в соответствии с нынешним этапом и последними событиями «на земле», — написал в своем микроблоге в Twitter командир отрядов Мазлум Абди.

Напомним, США и международная коалиция заявили о выводе войск из Сирии после начала 9 октября военной операции Турции «Источник мира», направленной против курдских террористов, передавал RT.

Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Территория, на которой будет осуществляться американская военная миссии простирается от Дейр-эз-Зора до Хасаки и находится под контролем курдских террористов, которых активно поддерживает Вашингтон, передавала «Газета.ру».

Минобороны РФ опубликовало снимки, предоставленные космической разведкой. Кадры доказывают, что сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной американских военных. По информации российского оборонного ведомства, ежемесячная выручка Вашингтона с этого бизнеса превышает 30 миллионов долларов.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Федеральным агентством новостей выразил уверенность, что, продавая добытый энергоресурс контрабандным путем, американцы финансируют подконтрольные им курдские бандформирования.

Для того, чтобы американские войска окончательно ушли из Сирии, необходимы некие из ряда вон выходящие события, которые в ближайшее время вряд ли произойдут, считает политолог. Скорее всего это случится уже после президентских выборов в США.

1 Организация запрещена на территории РФ.