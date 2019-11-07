Спецпредставитель президента РФ обсудил начало работы сирийского Конституционного комитета

Москва, 7 ноября. Начало работы сирийского Конституционного комитета стало главной темой встречи спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИД Михаила Богданова и руководителя «московской» группы сирийской оппозиции Кадри Джамиля. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Обсуждалось начало работы межсирийского Конституционного комитета в Женеве. При этом было выражено удовлетворение в связи с переходом в практическую плоскость процесса политического урегулирования в Сирии в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН», — отметили в МИД РФ.

Работа конституционного комитета Сирии началась 30 октября в Женеве. В него входят по 50 экспертов от правительства, оппозиции и гражданского общества.

Напомним, решение о создании сирийского конституционного комитета было принято в январе 2018 года, когда в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога с участием бывшего спецпредставителя ООН Стаффана де Мистуры. Комитет должен был заработать уже в январе 2019 года — однако запуск совещательного органа из 150 человек сильно затянулся. В частности, США неоднократно пытались сорвать процесс его формирования — однако даже после завершения работы все равно остались недовольные, пишет газета «Известия».

Президент Сирии Башар Асад ранее заявил иранской делегации, что конституционный комитет Сирии удалось сформировать окончательно лишь благодаря координации САР, России и Ирана, несмотря на препятствия поддерживающих терроризм стран.