Пользователей соцсетей восхитила танцующая дочь Пугачевой и Галкина

Москва, 7 ноября. Пользователи соцсетей обсуждают запись танцевальной тренировки дочери певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Елизаветы.

Видео с записью тренировки шестилетней Лизы Галкиной опубликовано на странице девочки в Instagram. На кадрах дочь звездной пары выполняет различные танцевальные движения на небольшой сцене. В комментариях пользователи соцсети рассыпались в комплиментах, адресованных маленькой танцовщице.

«Она родилась с ритмом и голосом», — написала одна из поклонниц. «Милая, нежная и романтичная», — добавила другая.

Поклонники Галкина и Пугачевой обратили внимание и на то, насколько естественно чувствует себя девочка перед видеокамерой.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в декабре 2011 года. Они живут в огромном доме в Подмосковье, где растят двух близнецов — Гарри и Елизавету. Дети звездной четы имеют собственные профили в социальных сетях и регулярно собирают десятки тысяч лайков и комментариев.

Как пишет «Газета.ру», на момент рождения близнецов Пугачевой было 62 года, ее мужу — 35 лет. По утверждению самой певицы, Гарри и Лиза — их биологические дети, которые появились из замороженной 11 лет назад яйцеклетки. Вплоть до рождения малышей родители скрывали радостную новость, рассказав об этом лишь самым близким.