Пропавшего россиянина ищут в Турции

Москва, 7 ноября. Гражданин России пропал в турецком городе Сиде, его поисками занимаются правоохранители и волонтеры.

Об исчезновении в турецком Сиде гражданина РФ сообщает на своей странице в Facebook посольство Российской Федерации в Турции.

«По информации генконсульства России в Анталье, к ним обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках ее сына Никиты Василевского, пропавшего в Сиде 1 ноября», — говорится в сообщении.

Генконсульство направило запрос в турецкие органы власти для организации поисков россиянина. Василевского ищут также волонтеры российской диаспоры в Турции.

Как пишет «Газета.ру», пропавшему гражданину России 25 лет, он проживает в Германии, куда переехал из Сыктывкара. Последний раз его видели в отеле 1 ноября, все вещи мужчины остались в номере.