Ради нефти США готовы начать новый военный конфликт в Сирии руками курдов

Москва, 7 ноября. Если потребуется, США начнут новый военный конфликт в Сирии с использованием подконтрольных им курдов, чтобы оставить в своих руках сирийскую нефть. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Войска Сирии в эту среду впервые за последние годы восстановили контроль над одним из нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии в окрестностях населенного пункта Румейлан. До этого его удерживали курдские сепаратисты, которые при поддержке США и совместно с террористами ИГ1 (запрещена в России) выкачивали оттуда нефть, которая потом перевозилась в Ирак и продавалась.

По словам Клинцевича, своими успехами сирийская армия всецело обязана меморандуму, который 22 октября подписали российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Сенатор подчеркнул, что Россия взяла на себя «громадную миротворческую миссию», благодаря которой законные власти Сирии продолжают восстанавливать контроль над страной.

Клинцевич напомнил, что силы США продолжают незаконно находиться на сирийской территории и воровать нефть, даже не пытаясь как-то скрывать свои действия.

«США продолжают свою экспансионистскую политику, и сейчас уже не считают нужным хотя бы скрывать свои действия. Американские военные абсолютно беспринципным образом воруют нефть, принадлежащую народу Сирии, и говорят об этом практически в открытую. Все это позволяет говорить о том, что Вашингтон не собирается отказываться от этой нефтяной кормушки и, если того потребуют обстоятельства, спровоцируют новый вооруженный конфликт», — подчеркнул сенатор.

Напомним, что в Минобороны РФ неоднократно заявляли о воровстве США сирийской нефти, публикуя спутниковые фотографии колонн бензовозов, которые уезжали с нефтяных полей САР под прикрытием американских военных. Доход от незаконной деятельности Штатов в Сирии ежемесячно достигает 30 миллионов долларов. Все эти деньги переводятся на счета спецслужб США и служащих Пентагона, пишет газета «Известия».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает это грубым вмешательством в суверенитет Сирии и прямым нарушением международного законодательства.

1 Организация запрещена на территории РФ.