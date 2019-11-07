Американская делегация едет в Турцию для переговоров по Сирии

Вашингтон, 7 ноября. Американская делегация во главе со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри отправится в Анкару и Стамбул на переговоры с турецкими властями, а также эмиссарами сирийской оппозиции, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Американская делегация пробудет в Турции два дня, 8 и 9 ноября. Представители США планируют обсудить с турецкими коллегами и сирийскими оппозиционерами «текущую ситуацию на северо-востоке Сирии», ход выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2254, направленную на урегулирование в Сирии, а также борьбу против группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

Дополнительные подробности о поездке в Турцию Госдеп не раскрывает.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Территория, на которой будет осуществляться американская военная миссии простирается от Дейр-эз-Зора до Хасаки и находится под контролем курдских террористов, которых активно поддерживает Вашингтон.

Американские СМИ подчеркивали, что решение главы Белого дома «перечеркивает предположения о том, что основная часть более 1,2 тысячи американских военнослужащих, находящихся в Сирии, в скором времени вернется домой, как он неоднократно обещал». Предполагается, что в Сирии могут остаться 800 американских военнослужащих, в том числе порядка 200 военных на базе «Ат-Танф», передавала «Газета.ру».

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США осуществляют незаконную добычу нефти на территории Сирии. Прибыль от продажи сирийской нефти идет на поддержку курдских террористов в САР. При этом именно курдские боевики захватили сирийские нефтяные месторождения по договоренности с террористами ИГ.



Стоит отметить, что власти Сирии в свое время вложили большие средства в развитие нефтяных месторождений на северо-востоке республики. Однако курдские бандформирования при поддержке Вашингтона захватили эти нефтяные месторождения, после чего начали осуществлять незаконную добычу и продажу сирийской нефти. Доказательства данного преступления недавно были представлены министерством обороны России.

1 Организация запрещена на территории РФ.