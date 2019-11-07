Глава агентства ООН по помощи Палестине подал в отставку на фоне коррупционного скандала

Нью-Йорк, 7 ноября. Генеральный комиссар агентства ООН по помощи палестинским беженцами и организации работ (БАПОР) Пьер Кренбюль ушел в отставку из-за коррупционного скандала.

Распоряжением генсека ООН Антониу Гутерриша исполняющим обязанности главы БАПОР назначен британец Кристиан Сандерс. Об этом журналистам рассказал представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Только что генеральный комиссар Кренбюль информировал генерального секретаря о том, что подает в отставку. Решение вступает в силу незамедлительно. Гутерриш поблагодарил Кренбюля за его усилия по оказанию помощи палестинским беженцам», — сообщил Дюжаррик.

Ранее комиссия по этике БАПОР обнародовала отчет, в котором говорится, что сотрудники агентства использовали свои полномочия в личных целях. На фоне этих сообщений Швейцария отказала в дальнейшем оказании финансовой помощи агентству. Дюжаррик заявил, что в ООН тщательно изучат ситуацию, но организация не будет публиковать итоговый доклад по результатам расследования.

Агентство по помощи палестинским беженцам было учреждено в 1949 году для оказания поддержки арабским беженцами из Палестины, пострадавшим в ходе арабо-израильского конфликта 1948 года.

В прошлом году президент США Дональд Трамп предложил отказать в финансовой помощи Палестине за нежелание страны вести переговоры с Израилем, после чего Вашингтон существенно сократил финансовую поддержку БАПОР, что поставило агентство в критическое положение. В августе 2018 года Соединенные Штаты приняли решение прекратить финансирование БАПОР.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Кренбюль обвинил США в дестабилизации ситуации в секторе Газа из-за переноса американского посольства в Иерусалим.