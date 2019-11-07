Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по укреплению контроля над вооружениями

55
0 Оставить комментарий

Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по укреплению контроля над вооружениями

Нью-Йорк, 7 ноября. Первый комитет Генассамблеи ООН, в компетенцию которого входят вопросы разоружения и международной безопасности, одобрил российский проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.

Принятая резолюция носит название «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». Документ призывает все государства, подписавшие соответствующие договоры, выполнять все положения соглашений в полном объеме. 

Согласно документу, Генассамблея ООН считает, что любые действия, подрывающие систему договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, также подрывают международную безопасность, передает РИА Новости.

Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по укреплению контроля над вооружениями

Напомним, днем ранее первый комитет ГА ООН поддержал три проекта резолюций России. Первый документ — «о неразмещении первыми оружия в космосе». Вторая резолюция называется «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». Третий посвящен мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве.

Авторы документов подчеркивают, что предотвращение гонки вооружений в космосе является неотложной задачей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с рядом стран, включая Россию и Китай. Член комитета Госдумы по обороне, депутат Владимир Богодухов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что предложение главы Белого дома хорошее, так как любое ограничение вооружения всегда отражает позитивное решение вопроса.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров