Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по укреплению контроля над вооружениями

Нью-Йорк, 7 ноября. Первый комитет Генассамблеи ООН, в компетенцию которого входят вопросы разоружения и международной безопасности, одобрил российский проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.

Принятая резолюция носит название «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». Документ призывает все государства, подписавшие соответствующие договоры, выполнять все положения соглашений в полном объеме.

Согласно документу, Генассамблея ООН считает, что любые действия, подрывающие систему договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, также подрывают международную безопасность, передает РИА Новости.

Напомним, днем ранее первый комитет ГА ООН поддержал три проекта резолюций России. Первый документ — «о неразмещении первыми оружия в космосе». Вторая резолюция называется «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». Третий посвящен мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве.

Авторы документов подчеркивают, что предотвращение гонки вооружений в космосе является неотложной задачей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с рядом стран, включая Россию и Китай. Член комитета Госдумы по обороне, депутат Владимир Богодухов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что предложение главы Белого дома хорошее, так как любое ограничение вооружения всегда отражает позитивное решение вопроса.