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Неизвестный подорвал автомобиль в Киеве, есть погибшие

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Неизвестный подорвал автомобиль в Киеве, есть погибшие

Киев, 7 ноября. Неизвестный мотоциклист в Киеве подъехал к автомобилю на Житомирской трассе и бросил на крышу взрывное устройство. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы произошедшего.

Как сообщается, взрывчатка был брошена на крышу автомобиля Mercedes, который принадлежал директору фармацевтической компании Игорю Сало.

«Одному человеку оторвало голову, двух человек в тяжелом состоянии госпитализируют в больницу», — пишут очевидцы в соцсетях.

В результате взрыва погиб охранник бизнесмена, сам Сало и его водитель доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Неизвестный мотоциклист сейчас разыскивается киевской полицией.

Напомним, что в прошлом месяце два человека погибли и один получил ранения в результате взрыва гранаты в центре Киева.

Очевидцы рассказали, что один из погибших недавно вернулся из зоны гражданской войны в Донбассе. По предварительным данным, с собой у него была боевая граната, которая могла взорваться из-за неосторожного обращения.

 

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