Ляшко подрался с представителем Зеленского в аэропорту

Киев, 7 ноября. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и представитель президента Украины в правительстве страны, глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус подрались в аэропорту Борисполь.

Герус на своей странице в Facebook сообщил, что Ляшко специально поджидал его в аэропорту, «чтобы устроить шоу-провокацию». По его словам, «претензия Ляшко — это импорт электроэнергии (из РФ)».

Герус опубликовал снимок, на которой он стоит в разорванной рубашке. Позднее в Сети Алексей Малютин опубликовал видео «схватки» политиков. Однако опубликовать его на страницах ФАН возможности нет из-за звучащей на русском языке ненормативной лексики. При этом стоит отметить, что съемка перепалки началась ровно в тот момент, когда в зал вошел Ляшко. Некоторые пользователи в Сети предполагают, что все это было спланированной постановочной провокацией.

Позднее Ляшко прокомментировал инцидент на своей странице в Facebook. По его словам, он «случайно увидел» Геруса в аэропорту.

«Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от этого никуда не делась — из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта измена должна быть расследована и наказана!» — написал он.

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, фактически разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. Указанные правки были приняты с подачи главы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса. В последующем Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ.

Отметим, что Ляшко, позиционирующий себя оппозиционером, известен неординарными выходками. Ранее он призвал «вынести на вилах» Верховную раду и правительство Украины за решение разрешить продажу земли. Кроме того, лидер Радикальной партии также пообещал сжечь здание парламента. До этого политик заявлял, что решил объединиться с Виталием Кличко для борьбы с «зеленой чумой», передавала «Газета.ру».

Ляшко баллотировался на пост президента Украины в 2019 году. Занял седьмое место среди кандидатов в первом туре.