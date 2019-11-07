РФ получила от Сирии потерянную Израилем ракету «Праща Давида», пишут СМИ

Москва, 7 ноября. Российские военные получили от сирийских коллег потерянную Израилем в районе Голанских высот ракету ПРО «Праща Давида».

Как сообщает издание Israel Hayom со ссылкой на китайский портал Sina, израильская ракета-перехватчик «Праща Давида» была обнаружена на территории Сирии в 2018 году, после чего ее передали российским военным.

По данным информагентств Китая, выпущенная с территории Израиля ракета не смогла поразить цель. Предположительно, она была выпущена для перехвата сирийской зенитной ракеты, после чего рухнула в районе Голанских высот и не разорвалась, что позволило подобрать ее для дальнейшего изучения. СМИ утверждают, что после пуска система противоракетной обороны сочла ракеты Сирии не представляющими опасности, вслед за этим одна из выпущенных боеголовок самоуничтожилась, вторая же была потеряна.

«Газета.ру» пишет, что Израиль и США обратились к РФ с просьбой вернуть потерянную ракету, но Москва якобы не ответила на этот призыв. Официальные ведомства трех стран не подтверждают эту информацию.

Отметим, в течение семи лет Израиль выпустил по территории Сирии сотни ракет, нанес десятки авиаударов, мотивируя это необходимостью удерживать иранские силы подальше от своей северной границы. Как заявила в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, действия Тель-Авива в регионе грубо нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики и дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке.

«Праща Давида» — система перехвата ракет средней и меньшей дальности. Эксперты сообщают, что впервые она была применена в 2018 году и по своим боевым качествам сравнима с российской С-400.