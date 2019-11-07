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Эксперт поддержал идею изменения законов для борьбы с незаконными публикациями в Сети

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Эксперт поддержал идею изменения законов для борьбы с незаконными публикациями в Сети

Москва, 7 ноября. Доктор юридических наук Виталий Юсупов заявил о необходимости внесения в Уголовный кодекс РФ изменений для борьбы с оскорбительными материалами в Сети.

Ранее сообщалось, что работа Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) по очищению Интернета от оскорбительных публикаций по отношению к российской символике показала необходимость внесения изменений в законодательство РФ.

По мнению заведующего кафедрой административного права и процесса юридического факультета им. М.М. Сперанского (ЮФ) РАНХиГС Виталия Юсупова, ФЗНЦ поступает правильно, выступая с инициативой внесения изменений в действующее законодательство. 

«Я не только согласен с этой точкой зрения, но и считаю, что нужно разрабатывать серьезный хороший закон, который бы захватил все аспекты борьбы с подобными неправомерными явлениями», — заявил эксперт в интервью «ПолитРоссии».

Юсупов выразил мнение, что изменения должны быть внесены и в Уголовный кодекс РФ «по поводу грубого нарушения публикаций оскорбительного характера». Решить, какие правонарушения являются уголовными преступлениями с последствиями, должны специалисты, занимающиеся этой проблемой.

Эксперт поддержал идею изменения законов для борьбы с незаконными публикациями в Сети

Как сообщало Федеральное агентство новостей, президент ФЗНЦ Александр Малькевич рассказал ранее, что работа над мониторингом соцсетей на предмет размещения материалов, оскорбляющих национальную символику РФ, продолжалась полгода. В результате в правоохранительные органы было направлено около 675 заявлений. По данным прокуратуры Петербурга, эксперты признали 60% отобранных материалов оскорбительными. Среди них были явные оскорбления в адрес российской символики, в отношении государственных лиц и общественно-политических процессов.

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Источник: ПолитРоссия
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