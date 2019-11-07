Эксперт поддержал идею изменения законов для борьбы с незаконными публикациями в Сети

Москва, 7 ноября. Доктор юридических наук Виталий Юсупов заявил о необходимости внесения в Уголовный кодекс РФ изменений для борьбы с оскорбительными материалами в Сети.

Ранее сообщалось, что работа Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) по очищению Интернета от оскорбительных публикаций по отношению к российской символике показала необходимость внесения изменений в законодательство РФ.

По мнению заведующего кафедрой административного права и процесса юридического факультета им. М.М. Сперанского (ЮФ) РАНХиГС Виталия Юсупова, ФЗНЦ поступает правильно, выступая с инициативой внесения изменений в действующее законодательство.

«Я не только согласен с этой точкой зрения, но и считаю, что нужно разрабатывать серьезный хороший закон, который бы захватил все аспекты борьбы с подобными неправомерными явлениями», — заявил эксперт в интервью «ПолитРоссии».

Юсупов выразил мнение, что изменения должны быть внесены и в Уголовный кодекс РФ «по поводу грубого нарушения публикаций оскорбительного характера». Решить, какие правонарушения являются уголовными преступлениями с последствиями, должны специалисты, занимающиеся этой проблемой.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, президент ФЗНЦ Александр Малькевич рассказал ранее, что работа над мониторингом соцсетей на предмет размещения материалов, оскорбляющих национальную символику РФ, продолжалась полгода. В результате в правоохранительные органы было направлено около 675 заявлений. По данным прокуратуры Петербурга, эксперты признали 60% отобранных материалов оскорбительными. Среди них были явные оскорбления в адрес российской символики, в отношении государственных лиц и общественно-политических процессов.