МИД РФ обвинил США во взятии курса на «медленное удушение кубинского народа»

Нью-Йорк, 7 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Соединенные Штаты взяли курс на медленное удушение кубинского народа. Свое заявление он сделал на заседании Генассамблеи ООН.

Он напомнил, что совокупный ущерб, нанесенный Кубе санкциями США, превысил 922 миллиарда долларов.

«По сути, Вашингтон взял курс на медленное удушение кубинского народа. Затягивая санкционные тиски и ужесточая торгово-экономическую, финансовую, энергетическую блокаду острова, Вашингтон препятствует осуществлению неотъемлемых прав граждан Кубы на достойную жизнь и выбор собственной модели социально-экономического развития», — сказал Панкин.

Он называл лицемерием действия Вашингтона, который с одной стороны публично поддерживает инициативу «2030», предусматривающую активное международное сотрудничество и принцип «не оставлять никого позади», а с другой – ужесточает блокаду, подвергая миллионы простых кубинцев лишениям.

Напомним, что этим летом власти Соединенных Штатов ужесточили санкции против Кубы — запретили групповые поездки и экспорт автомобилей и самолетов. В частности, были запрещены так называемые групповые образовательные поездки. Кроме того, пассажирские автомобили, частные и корпоративные самолеты будут исключены из списка товаров, по которым выдавались лицензии на экспорт. Компании по-прежнему смогут обращаться к американскому руководству за лицензиями, однако будет действовать презумпция отказа в них.