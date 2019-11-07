Израиль собирается оказывать помощь курдским сепаратистам в Сирии

Тель-Авив, 7 ноября. Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что его страна уже предоставляет гуманитарную помощь курдским боевикам в Сирии, а также готова оказать им любую поддержку.

«Израиль получил много просьб о помощи по дипломатическим и гуманитарным вопросам. Мы оказываем им (курдам, – Прим. ФАН) помощь по различным каналам», — заявила Хотовели на заседании кнессета.

Также она добавила, что внешнеполитическое ведомство Израиля оказало помощь неправительственным организациям, которые доставляли курдам гуманитарную помощь.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее выступил с осуждение антитеррористической операции Турции на севере Сирии, заявив, что «Израиль готов увеличить гуманитарную помощь доблестному курдскому народу».

9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии. Основной целью военного мероприятия было обезопасить приграничную зону от влияния курдских боевиков и террористов ИГ1 (организация запрещена в РФ). Результатом операции Анкара видела создание зоны безопасности для местного населения.

Курдские бандформирования захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с «Исламским государством»1. Но в действительности курдские радикалы захватили власть на землях суннитов и притесняли местное население, а также включили в свои ряды террористов.

22 октября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, в котором регламентирован порядок патрулирования турецко-сирийской границы военной полицией России и турецкой армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.