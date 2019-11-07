Серуканов рассказал о «чиновничьем кумовстве» и «карманных» адвокатах в ФБК

Бывший замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов в ходе стрима RT под названием «Прекрасная Россия «бу-бу-бу» на Youtube рассказал о кумовстве в ФБК. А также о том, почему адвокат Владимир Воронин помогает скрыть происхождение таинственной флешки с 75 миллионами на счету в криптовалютном эквиваленте.

В рамках стрима RT журналистка Леся Рябцева и Виталий Серуканов обсудили злободневные темы, связанные с деятельностью блогера Алексея Навального. Ведущие передачи затронули новость о существовании у ФБК некой флешки, на которой находилось 75 миллионов рублей неизвестного происхождения. Сегодня это как раз та сумма, в отмывании которой подозревают работников фонда.

Ранее об этой флешке говорил адвокат ФБК Владимир Воронин, который присутствовал при обыске у юриста фонда дома. В интервью СМИ он заявлял, что флешка не имеет никакого отношения к уголовному делу. По его словам, устройство принес неизвестный мужчина. На ней оказались биткоины, которые были реализованы на криптовалютной бирже. Адвокат считает, что это была обычная торговая операция, не более. Однако журналисты и общественные деятели заподозрили, что адвокат скрывает истинное происхождение денег и флешки.

На стриме RT Серуканов поделился инсайдом, рассказал, кто такой Воронин и объяснил, почему он может покрывать сотрудников ФБК.

«Воронин не случайный агент или казачок — это старый, добрый кореш Ивана Жданова. Они большие друзья со времен вуза. Это его близкий братюня. В лучших чиновничьих традициях, в духе «свояк свояка» Иван Жданов, пользуясь своим административным положением, сделал Воронина основным адвокатом ФБК. Он дежурный, «карманный» адвокат, который всегда рядом и на подхвате. Он в доску свой человек, который получает все лакомые заказы и зарабатывает немалые деньги», — рассказал Серуканов в эфире RT.

По словам экс-работника штаба Навального в Москве, в ФБК царит кумовство. Люди с улицы туда просто так не попадают. Там только свои. Это и объясняет, почему они отстаивают собственных работников, замазанных в финансовом криминале.

Напомним, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло ранее публиковал расследование на страницах издания Ruposters, в котором сообщал, что история с таинственной флешкой, биткоинами на ней (75 миллионов в рублевом эквиваленте), — свидетельство существования иностранного финансирования. Не может быть такого, чтобы в ФБК не знали человека, который внезапно им пожертвовал такую огромную сумму. Сам факт сокрытия подобной информации дискредитирует Навального и его фонд, писал Ремесло.