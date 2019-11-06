Тревога с захватом заложников в аэропорту «Схипхол» оказалась «случайностью»

Амстердам, 6 ноября. Тревога на борту самолета авиакомпании Air Europa в аэропорту «Схипхол» сработала случайно. Как сообщает пресс-служба компании, на борту самолета «ничего не произошло».

Переполох в международном аэропорту Амстердама «Схипхол» произошел вечером в среду. Военная полиция сообщила что на территории воздушной гавани объявлена чрезвычайная ситуация. Причины не озвучивались, правоохранители уточнили лишь, что речь идет «о подозрительной ситуации на борту одного из самолетов».

Вскоре появились первые сообщения о возможном захвате самолета. В Twitter некоторые писали, что мужчина с ножом держит заложников в самолете. Позднее в соцсетях начали появляться фото и видео, на которых было видно, что вокруг самолета Air Europa работают силовики, приехали пожарные машины.

Спустя некоторое время выяснилось, что причиной «чрезвычайной ситуации» оказалась ложная тревога.

«Ложная тревога. На рейсе Амстердам — Мадрид сегодня во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, которое запускает протоколы, касающиеся угона. Ничего не произошло, все пассажиры в безопасности и ожидают полета. Мы приносим свои глубокие извинения», — говорится в сообщении авикомпании, опубликованном в Twitter.

Заявление Air Europa вызвало волну ироничных шуток в соцсетях. За несколько минут десятки пользователей оставили под твитом свои комментарии, большинство которых высмеивают произошедший конфуз.

«По крайней мере, мы знаем, что кнопка тревоги работает», — пишет пользователь под ником @isadeluca3.

«Потребовалось 90 минут, чтобы объявить, что кнопка была нажата по ошибке?» — недоумевает @rawkode.

Нашлись и те, кому ситуация кажется далеко не такой смешной. Пользователь @sineotje засомневался в правдивости заявления авикомпании. Он обращает внимание на тот факт, что сообщение о захвате судна, это «не просто одна кнопка, это комбинация кнопок». В таком случае исключена ситуация, когда тревога срабатывает случайно.

Больше же всего комментариев под сообщением авиакомпании с мемами и гифками, высмеивающими ситуацию со случайным нажатием кнопки.