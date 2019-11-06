«Правозащитник» рассмешил соцсети уткой о «труде заключенных» на строительстве СП–2

Москва, 6 ноября. Так называемый правозащитник Владимир Осечкин дал комментарий для эстонского издания Postimees, в котором заявил, что подводный газопровод «Северный поток — 2» строится силами «тысяч заключенных».

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Мощность трубопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Его ввод в строй намечен на конец 2019 года. Новый газопровод должен удвоить мощность уже действующего «Северного потока». Стоимость его строительства оценивается в 9,5 млрд евро.

Несмотря на очевидные выгоды от прямых поставок газа в Европы, некоторые страны пытаются сопротивляться реализации проекта. Наиболее активные шаги предпринимают Украина, США и прибалтийские страны. Украину не устраивает новый газопровод, так как она лишается доходов от транзита газа. США выступают против, так как хотели бы продавать Европе свой сжиженный газ – более дорогой, чем российский. Прибалтийские страны ведут кампанию против «Северного потока», поскольку находятся в сильной зависимости от США и следуют в русле политики Вашингтона.

Частью этой прибалтийской информационной кампании против российского газопровода стал материал, опубликованный в эстонском издании Postimees. Среди экспертов, выступающих против трубопровода, в статье упомянут «правозащитник» Владимир Осечкин. Он заявил, что «в России тысячи заключенных насильно вынуждены работать на строительстве «Северного потока — 2». Эту утку эстонское издание опубликовало как «экспертное мнение».

Совершенно фантастическое заявление «правозащитника» вызвало громкую реакцию в Сети.

«Владимир Осечкин – жертва психического ГУЛАГа. Где тысячи заключенных за еду, вручную, кайлом и тупой лопатой роют траншею по дну Балтийского моря», — иронично прокомментировал высказывание Осечкина Telegram-канал Primakov.

«Роют канаву по дну моря, без аквалангов и даже порой без ласт…», — написал в своем Twitter пользователь @ded_svoi.

Роют канаву по дну моря, без аквалангов и даже порой без ласт..... ???? — Ded Svoi (@ded_svoi) November 6, 2019

«И, как всегда, без доказательств. Это и есть то противодействие Северному потоку, о чем Украина просила Эстонию» — отметил пользователь @JaKranov.

И, как всегда, без доказательств. Это и есть то противодействие Северному потоку, о чем Украина просила Эстонию. — Александр Тофанчук (@JaKranov) November 6, 2019

Напомним, что долгое время Дания не давала согласия на строительство трубопровода в своей исключительной экономической зоне. Однако на прошлой неделе стало известно, что Датское энергетическое агентство все же выдало Nord Stream 2 AG разрешение на реализацию проекта по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.