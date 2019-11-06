Появилось видео из голландского аэропорта «Схипхол»

Амстердам, 6 ноября. В Сети опубликовано видео из аэропорта Амстердама «Схипхол», где вечером в среду была объявлена чрезвычайная ситуация, предположительно, из-за захвата самолета.

На видео, опубликованном в соцсети Twitter, видно, что на взлетной полосе около самолета работают силовики, приехали пожарные машины.

BREAKING: Video shows a large emergency response at Schiphol Airport in Amsterdam. Unconfirmed reports of hijacking aboard plane.#Schiphol #Amsterdam

pic.twitter.com/j2gkYC6LQt — Global News Network (@GlobalNews77) November 6, 2019

Согласно последним данным, инцидент связан с рейсом Air Upa A330-200 (регистрационный номер EC-LQP) UX1094, который должен был вылететь в Мадрид.

Весь наземный трафик в аэропорту Амстердама между воротами D и E24 приостановлен на неопределенный срок.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что пассажиры и экипаж благополучно покинули самолет. Операция на месте пока продолжается.

Passengers and crew are safely off board. On-site research is still continuing. https://t.co/hZvl0Dq5ig — Schiphol (@Schiphol) November 6, 2019

При этом пассажиры других рейсов сообщают, что они благополучно приземлились в голландском аэропорту.