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Появилось видео из голландского аэропорта «Схипхол», где проходит спецоперация

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Появилось видео из голландского аэропорта «Схипхол»

Амстердам, 6 ноября. В Сети опубликовано видео из аэропорта Амстердама «Схипхол», где вечером в среду была объявлена чрезвычайная ситуация, предположительно, из-за захвата самолета.

На видео, опубликованном в соцсети Twitter, видно, что на взлетной полосе около самолета работают силовики, приехали пожарные машины.

Согласно последним данным, инцидент связан с рейсом Air Upa A330-200 (регистрационный номер EC-LQP) UX1094, который должен был вылететь в Мадрид.

Весь наземный трафик в аэропорту Амстердама между воротами D и E24 приостановлен на неопределенный срок. 

Пресс-служба аэропорта сообщила, что пассажиры и экипаж благополучно покинули самолет. Операция на месте пока продолжается. 

При этом пассажиры других рейсов сообщают, что они благополучно приземлились в голландском аэропорту.  

«Что бы ни происходило в Амстердаме, у «Схипхола» есть прибывающие рейсы, которые все еще приземляются, но затем держатся на удаленных стендах, а не подъезжают к терминалам», — пишет в Тwitter Джейсон Рабинович, авиационный журналист.  

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