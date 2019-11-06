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СМИ сообщают о захвате самолета в аэропорту Амстердама

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СМИ сообщают о захвате самолета в аэропорту Амстердама

Амстердам, 6 ноября. Голландские СМИ сообщают о возможном захвате воздушного судна в аэропорту «Схипхол», где ранее военная полиция объявила чрезвычайную ситуацию.

В среду вечером была объявлена ЧС в голландском международном аэропорту. Причины полиция не назвала, сообщив лишь, что речь идет «о подозрительной ситуации на борту одного из самолетов». В аэропорту наблюдается много пожарных машин и карет скорой помощи.

Как сообщает News_Executive, «возможна ситуация с заложниками на пассажирском самолете в аэропорту». Ранее в Twitter появилась информация, что преступник попытался захватить пассажирский самолет, который должен был взлететь в Испанию. Он якобы вооружен ножом.

Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил СМИ, что пока не располагает информацией о происходящем в «Схипхоле». 

«Но меня держат в курсе событий», — заявил он.

В российском консульстве информацию о происшествии узнали от корреспондента Федерального агентства новостей. Пока никаких данных о гражданах РФ на борту самолета нет.

 

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