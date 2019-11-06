Паром из России сел на мель около Стокгольма

Стокгольм, 6 ноября. Российский паром «Принцесса Анастасия» сел на мель, выходя из шведского Стокгольма. По данным шведской береговой охраны, на борту находятся более тысячи человек. Согласно предварительной информации, пострадавших среди них нет.

Капитан корабля сообщил спасательным службам об инциденте примерно в 18:00 по местному времени (20:00 по московскому).

Судно следовало из Стокгольма в Хельсинки, а оттуда в Санкт-Петербург. В результате инцидента на пароме отключилось электричество. Судно село на мель, выйдя из стокгольмского порта и пройдя примерно четыре километра. Сейчас к парому выдвинулись буксир и корабли спасательных служб.

Паром был построен в 1986 году. Судно в состоянии перевезти 2500 пассажиров и выполняет регулярные рейсы между Санкт-Петербургом, Хельсинки, Таллином, Ригой и Стокгольмом.