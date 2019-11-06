Миланский аэропорт эвакуируют из-за анонимного звонка о бомбе

Милан, 6 ноября. Терминал 2 аэропорта Мальпенса в Милане эвакуирован из-за анонимного звонка о заложенной бомбе. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются. По другой информации, тревога сработала, когда рентген на досмотре выявил подозрительное устройство в одной ручной клади. В итоге был запущен протокол безопасности, предусматривающий закрытие аэропорта.

По последним данным, после обследования полицией, аэропорт был вновь открыт для пассажиров. Сообщается, что один человек был задержан полицией. Скорее всего, речь идет о мужчине, которому принадлежала ручная кладь с подозрительным предметом.