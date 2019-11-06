Режиссер «Джокера» раскрыл главную загадку фильма

Москва, 6 ноября. Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс раскрыл одну из главных загадок фильма, рассказав о судьбе Софи, которая была соседкой главного героя Артура Флека.

Судьба Софи вызвала споры среди поклонников фильма, так как некоторые из них уверены, что главный герой убил девушку.

«Заявляю, как режиссер и как сценарист — он ее не убивал», — пояснил Филлипс.

Он также добавил, что данный эпизод является «лакмусовой бумажкой», с помощью которой которой зритель может проверить вменяемость главного героя, передает «Вечерняя Москва».

«Большинство понимали, что хоть он и злодей, он живет по определенному кодексу», — добавил Филлипс.

Стоит отметить, что «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом R. К концу октября фильм «Джокер» собрал в прокате более 788 миллионов долларов. В начале ноября киноконцерн Warner Bros. объявил о выдвижении «Джокера» на премию «Оскар» в 16 номинациях, передает KP.ru.