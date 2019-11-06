МИД России назвал серьезной угрозой ситуацию на таджикско-узбекской границе

Москва, 6 ноября. Нападение террористов на таджикско-узбекскую границу является серьезной угрозой не только для стран Центральной Азии, но и для России. Об этом в среду заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Нам нельзя дожидаться, когда уже не 20 боевиков, а гораздо больше террористов будет проникать в союзные государства Центральной Азии. Поэтому это серьезная угроза для России», — пояснил дипломат газете «Известия».

Кабулов добавил, что государства Средней Азии должны обратить внимание на этот инцидент и сделать выводы. Представитель МИД РФ подчеркнул, что этим странам необходимо «подавлять проявление террористической угрозы в зародыше» с помощью профилактических мер.

В интервью НСН директор второго департамента Азии МИД России также заявил, что Москва давно предупреждала о росте террористической угрозы в Центральной Азии, однако ее никто не хотел слушать. Власти США и руководство других западных стран воспринимало это как попытки России запугать азиатский регион для усиления военного присутствия, однако террористическая угроза оказалась совсем не эфемерной.

Как сообщает Infox.ru, в ночь на среду 20 боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) напали на заставу «Ишкобод», расположенную на таджикско-узбекской границе. В результате ожесточенной схватки было убито 15 террористов (пятерых из нападавших удалось задержать) и два таджикских пограничника.

Политолог Марс Сариев в разговоре с телеканалом 360 отметил, что это нападение вряд ли было случайным. Он обратил внимание на то, что Узбекистан еще до инцидента предупредил США о том, что Сурхандарьинской области могут орудовать боевики, которые перешли границу с Афганистаном.

1 Организация запрещена на территории РФ.