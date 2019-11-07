Сирия, 7 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкие силы безопасности арестовали жену, сестру и зятя лидера ИГИЛ1. Сирийская армия заняла девять поселков на севере Хасаки, после того как их покинули курдские бандформирования. Жители поселка Кафр-Харим в Идлибе объявили войну альянсу «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудар по позициям боевиков на западе Алеппо в ответ на обстрел мирного населения с их стороны, в Латакии обстреляли укрепления «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹.

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположениям боевиков в Хаме, в Идлибе ликвидировали семь боевиков «Фронта национального освобождения».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны радикалов в Идлибе и Адеппо, в Ракку перебросили конвой подкрепления с боеприпасами.

Курдские вооруженные группировки: обменялись ударами с протурецкими силами на севере Хасаки и были выбиты из поселка Баб-аль-Хава, потеряли около десятка боевиков в результате столкновения на севере Ракка и провели рейд, арестовав несколько мирных жителей.

ВС Турции и союзные силы: на севере провинции Хасака потеряли четырех бойцов и ликвидировали двух курдских радикалов с помощью беспилотника, заняли поселок Баб-аль-Хава, в Ракке обменялись ударами с SDF, заявили о перехвате в Сирии родственников главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

«Исламское государство1»: заявило об убийстве члена ливанского ополчения «Хезболла» в Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают из РСЗО военный лагерь САА на севере Хамы, в Идлибе стягивают подкрепления к поселку Кафр-Харим и готовятся взять его штурмом, в Алеппо обстреляли западные жилые кварталы города.

Международная коалиция: провела патрулирование на северо-востоке провинции Хасака в районе нефтегазовых месторождений Румейлан.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции в горных районах продолжают работу ВВС Сирии. Утром несколько вертолетов и истребители Су-24 нанесли удары по высотам Курдских гор, а также в предместья города Кабана и Аль-Тах, которые заняты джихадистами альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ), как сообщает новостной медиаресурс THIQA. Точечные удары по опорным пунктам радикалов были нанесены также на высотах гор Аль-Акрад. Авиаудары совпали с активными действиями Сирийской арабской армии (САА), подразделения, которые ведут артиллерийский и ракетный обстрел укрытий боевиков в предместьях Кабаны.

Провинция Алеппо

Днем радикалы «Тахрир аш-Шам» обстреляли из гранатомета жилые кварталы города Алеппо, в частности, улицу Нил. Некоторые снаряды приземлились у Дворца правосудия и в районах Джамиат и Аз-Захра, как передал портал SANA. Пострадало шесть человек – все они доставлены в госпиталь. Напомним, что отдельные отряды радикалов укрываются в промышленном районе на окраине города. Террористы выбирают для атак время, когда в районах наиболее многолюдно, чтобы нанести наибольший ущерб горожанам, их повседневной жизни и имуществу. Подразделения Сирийской арабской армии (САА), в свою очередь, открыли огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам боевиков в районе поселков Халса, Тель-Мусайбин и Мансур.

Днем на северо-восток провинции в район города Кобани прибыл конвой подкрепления САА из 15 бронированных автомобилей с военнослужащими, как сообщила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Курдские радикалы из состава группировки «Освободительных сил Африна» заявили о проведении успешной диверсии в район поселка Шерава на севере провинции. Как уточняет источник в сети Twitter (@Servanenefrine), курдские радикалы устроили засаду для отряда протурецких ополченцев и обстреляли их автоматов, в результате чего трое из них скончались и еще несколько ранены.

Провинция Даръа

Двое детей получили серьезные ранения в результате взрыва противопехотной мины, оставленной боевиками в окрестностях поселка Аль-Херак на востоке провинции. Местный источник сообщил Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), что дети случайно наступили на мину, установленную в фермерских угодьях. Оба ребенка в настоящее время находятся в госпитале. 2 ноября один молодой человек наступил на мину в сельскохозяйственных угодьях в деревне Аштан, также пострадала одна женщина. Несмотря на то, что боевые действия в провинции были закончены в 2018 году после заключения соглашения между вооруженной оппозицией и официальным Дамаском, после себя вооруженные бандформирования оставили множество мин-ловушек и брошенных складов боеприпасов, которые иногда раньше квалифицированных саперов инженерный войск сирийской армии находят местные жители.

Боевики «Исламского государства» через подконтрольный им медиаресурс «Амак» сообщили об убийстве одного из членов ливанского ополчения «Хезболла» в поселке Музайриб.

Провинция Идлиб

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) утром обстреляли боевиков из артиллерии в районе деревни Аль-Залиния, близ города Шейх-Мустафа, о чем сообщает источник новостей в сети Twitter (@ufuk_sy).

Самолеты ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположениям боевиков на горных склонах высоты Аз-Завия, как сообщает информагентство Aleppo AMC. В результате авиаудара на востоке провинции были ликвидированы семь боевиков группировки «Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»).

В приграничных с провинцией Хама зонах боевики обстреляли ракетами типа «Град» позиции САА у военного лагеря Джурин и подразделения сирийской армии открыли огонь в ответ по линиям обороны у поселка Хиш и в предместьях города Маарет-Хурма. Беспилотник ВКС РФ нанесли точечные удары в окрестностях деревни ар-Ракая, Ан-Наджия и Мушариф. Отмечаются вылеты самолетов ВВС Сирии в район ключевого города Джиср-аш-Шугур.

Как сообщает источник в сети Twitter (@M_Alneser) в городе Кафр-Харим прошли протесты против «Тахрир аш-Шам». Местные жители сами выгнали боевиков из города и отказались выплачивать им налоги. Недовольство сельчан вызвало повышение налога на отжим оливкового масла – их основной источник дохода. В итоге разгневанные жители выгнали боевиков из города и отказались от выдвинутых альянсом условий. В поселке Искат местный совет старейшин прекратил отношения с радикалами «Тахрир аш-Шам». В административном центре провинции город Идлиб выступления против альянса идут уже несколько дней. Как сообщает новостное агентство Halab Today, боевики стягивают подкрепления в район Кафр-Харима и готовятся брать его штурмом.

Провинция Ракка

Утром боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) обстреливали позиции турецкой армии и союзных фракций у поселка Хафия, о чем сообщает агентство Rojava Network. В районе поселка Шершират несколько курдских боевиков были ликвидированы в результате авиаудара, нанесенного с помощью беспилотника. В районе деревни Кфайфа более десятка бойцов SDF были ликвидированы в ходе столкновения с протурецкими силами.

В район Айн-Иссы прибыл конвой из 40 грузовиков с оружием и боеприпасами для сирийской армии и союзных сил, о чем сообщает источник в сети Twitter (@AzadiRojava).

Медиаресурс Alk Habour 21 сообщил, что «Асайиш» арестовали мужчину по имени Мазан аль-Карим к северу от города Ракка. Причина ареста – мужчина вернулся из поездки в поселок Сулук, который занят в настоящее время протурецким ополчением. Источник также сообщает, что боевики «Асайиш» провели рейды на севере Ракки и Хасаки.

Провинция Хама

Боевики вооруженной оппозиции продолжают обстреливать позиции сирийской армии на севере провинции Хама. Как сообщает новостное агентство Step News, боевики ударили по укрытиям САА в районе Хорш Аль-Киркат и к западу от поселка Хувейз из реактивных систем залпового огня.

Радикалы «Фронта национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») сообщают через подконтрольные медиаресурсы, что их группировка сумела уничтожить одну из пулеметных установок САА ракетным ударом в районе деревни Аль-Митсрих.

Провинция Хасака

Сирийская обсерватория по правам человека отмечала утром боестолкновения между курдскими радикалами и турецкой армией у поселка Баб-аль-Хава и деревни Заркан и Абу-Расин, как сообщает медиаресурс Alk Habour 21. У Рас-аль-Айна боевики уничтожили бронированный автомобиль турецкой армии. Вечером курдские бандформирования были выбиты из Баб-аль-Хавы после длительной перестрелки.

Военный источник портала также сообщил, что сирийская армия продвигается к городу Камышлы и взяла под свой контроль ряд деревень в его окрестностях, такие как Дейр-Гусна, Атаба, Тель аль-Хасанат, Тель ас-Саяд Мулла-Аббас, Кахтания, Кершамо, Тель-Джахан и Тель-Харнуб. Военнослужащие также разбили на севере провинции шесть новых военных пунктов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы безопасности задержали жену, сестру и зятя главаря террористической группировки «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади. Как сообщает ТАСС, турецкая военная полиция арестовали их на сирийской территории. Как отметил президент, в то время, когда США разворачивает громкую медиакампанию вокруг предполагаемой «ликвидации» аль-Багдади, Турция не кричит о поимке жены главаря.

Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что силами американского спецназа был проведен штурм законспирированного убежища аль-Багдади, в ходе которого лидер ИГИЛ подорвал себя вместе с двумя своими детьми в подземном тоннеле, не желая сдаваться. Пока убедительных доказательств того, что в ходе операции был ликвидирован именно лидер «Исламского государства», США не предоставили. Генетический тест, проведенный Пентагоном, подтвердил, что в Идлибе был ликвидирован именно аль-Багдади, однако, общественности видеоматериалы, фото тела убитого или иные неопровержимые доказательства не были предоставлены. В Минобороны России заявили, не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. В проведении подобной операции усомнился также президент САР Башар Асад. Тело лидера ИГ1 американские спецназовцы захоронили в море по некоему «исламскому обычаю», как было указано в пресс-релизе. Допрос задержанных родственников террориста номер один может пролить свет на случившееся.

Как передает новостное агентство Alk Habour 21, на севере Хасаки в районе города Камышлы курдские радикалы провели рейды и арестовали несколько жителей поселка Тель-Барак.

Вечером агентство North Press передало, что на севере провинции был замечен американский военный конвой. Маршрут конвоя пролегал от деревни Джунаидия до населенного пункта Румейлан и до полей Свайдия, Карзер и Карач. Напомним, Румейлан и прилежащие нефтяные поля к сирийской армии после, того как его покинули боевики SDF и силы международной коалиции, незаконно оккупировавшие его территории. Ранее президент США Дональд Трамп одобрил расширение американской «военной миссии» по обеспечению контроля над нефтегазовыми месторождениями Дейр-эз-Зора и Хасаки с целью грабежа ресурсов САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.