Ученым удалось заставить мышей вести себя как голые землекопы

Москва, 6 ноября. Ученым удалось заставить лабораторных мышей вести себя как голые землекопы, поместив их в условия, когда концентрация кислорода и углекислого газа приблизительно одинакова. Проведя в такой среде достаточное время , мыши начали вести себя как голые землекопы – у них упала температура тела, сократилась потребность в еде и кислороде. В то же время, мыши не испытывали стресса, а их раны начали заживать еще быстрее.

Голый землекоп – это грызун, обитающий в северо-восточной Африке. Он известен своей высокой продолжительности жизни (около тридцати лет, то есть – в десять раз больше, чем у обычной мыши), а также устойчивостью к болезням и возрастным изменениям. Причины подобной стойкости землекопа до сих пор изучаются, однако есть теория, что это связано со средой его обитания: землекопы живут в прохладных подземных туннелях с низким содержанием кислорода и высоким – углекислого газа.

Ученые провели эксперимент, поместив мышей в условия, соответствующие среде обитания землекопов. Мыши провели несколько месяцев в контейнере, где содержание кислорода и углекислого газа составляло около десяти процентов (нормой является примерно 20% кислорода и сотые доли процента углекислого газа).

По итогам эксперимента, ученые выяснили, что мыши стали потреблять меньше кислорода и еды – то есть, их метаболизм замедлился. Масса и температура тела мышей снизились, а регенерация тканей – заметно выросла.

Ученые предполагают, что подобную методику можно применять и на людях – например, для профилактики возрастной дегенерации тканей и, возможно, даже онкологических заболеваний.