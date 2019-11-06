«АвтоВАЗ» сообщил о росте продаж Lada в России 

Москва, 6 ноября. «АвтоВАЗ» за 10 месяцев 2019 года увеличил продажи Lada на российском рынке на 1,5% по сравнению с показателя прошлого года, сообщает пресс-служба автомобильного концерна.

С января по октябрь текущего года в России было реализовано 295 тыс. 437 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Это на 1,5% выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

При этом в «АвтоВАЗе» добавили, что за октябрь было реализовано 30 тыс. 237 автомобилей Lada. В прошлом году, напомним, эта цифра достигала 32 тыс. автомобилей. Таким образом в октябре продажи в России рухнули на 5,7%.

По оценке концерна, рыночная доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих авто за 10 месяцев составила 21%. Самой популярной моделью за это время стала Lada Granta. Ее продажи составили 108 686 автомобилей, что на 35,1% больше годом ранее. В октябре Granta поставила абсолютный рекорд по продажам.

В конце октября сообщалось, что «АвтоВАЗ» продемонстрировал модель Lada Vesta с вариатором в комплектации Exclusive. Новые автомобили являются частью стратегии бренда по расширению модельного ряда. Lada Vesta AT Exclusive получила бесступенчатую автоматическую трансмиссию Jatco JF015E и двигатель Renault H4Mk объемом 1,6-литра и мощностью 113 л.с. (152 Нм). Аналогичные коробка и мотор с июля этого года начали ставить на Lada Xray Cross.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года. Как передавал RT, автомобили отзываются с целью проверки работоспособности вакуумного усилителя.