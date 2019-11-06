Россия зафиксировала 29 нарушений перемирия в сирийской зоне безопасности «Идлиб»

Москва, 6 ноября. Россия зафиксировала 29 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков в сирийской зоне безопасности «Идлиб» за 6 ноября. Такие данные в среду привело министерство обороны РФ.

Обстрелам подверглись 6 населенных пунктов в провинции Алеппо, 6 — в провинции Латакия, 5 — в провинции Идлиб и 5 — в провинции Хама.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ также рассказало о ходе реализации российско-турецкого меморандума о взаимопонимании по Сирии. 6 ноября российская военная полиция совершила патрулирование по маршруту Камышлы — Дейруна-Ага (провинция Хасака), а также по маршруту Али-Шар — Бандархан — Тель Хажеб (провинция Алеппо).

Отметим, что Россия помогает не только тем, что следит за безопасностью в Сирии. Москва активно участвует в восстановлении разрушенной войной инфраструктуры. По состоянию на 6 ноября было восстановлено 913 образовательных и 211 медицинских учреждений, а также 32,6 тыс. жилых домов.

Все это способствовало возвращению беженцев. Так, например, с 30 сентября на родину вернулись 687,3 тыс. сирийцев. Не менее 1,3 млн внутренних переселенцев смогли вернуться в свои дома.

Напомним, что 22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии.