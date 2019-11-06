В Госдуме поддержали желание россиян работать меньше, но интенсивнее

Сайт для поиска работы Headhunter провел опрос на вызвавшую резонанс тему перехода на 4-дневную рабочую неделю. По его результатам выяснилось, что 19% поддерживают эту идею безусловно, 69% — в том случае, если уровень зарплаты останется прежним, а 9% россиян выступили против сокращения рабочей недели.

Из тех, кто идею поддержал, 40% готовы работать интенсивнее, 30% согласны работать больше часов в течении дня, 18% готовы пожертвовать перерывом на обед. 29% опрошенных хотят сокращения недели без всяких условий, а 4% ради лишнего выходного готовы отказаться от части заработной платы. Всего в опросе поучаствовало 9,3 тыс. человек. Федеральное агентство новостей спросило члена комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб о том, насколько близки россияне к вожделенной четырехдневке.

«Сокращение рабочего времени — это тенденция, отвечающая общемировым стандартам. Мы можем наблюдать, как в Европе трудящиеся в разных странах работают уже по 38, 37 и даже по 35 часов в неделю. Больше всех удивили Нидерланды, перейдя на 30-часовую рабочую неделю», — рассказала депутат.

По ее словам, в правительстве Российской Федерации в рамках национального проекта обсуждалось предложение вводить налоговые льготы, субсидии и гранты для организаций и предприятий, которые введут 4-дневную рабочую неделю.

«В этом плане желающих пока нет, но должна сказать, что первые шаги по уменьшению продолжительности рабочего времени уже сделаны. Например, для работников, работающих на предприятиях с повышенным классом производственных рисков (вредное или опасное производство), у нас предусмотрена как сокращенная продолжительность рабочего времени, так и компенсация в виде дополнительного оплачиваемого отпуска», — рассказала Бессараб.

Также совсем недавно был сделан еще один шаг в сторону либерализации трудового законодательства. Депутат заявила, что в третьем, заключительном чтении, Госдумой была запрещена продолжительность рабочей недели для женщин российского села свыше 36 часов. По ее словам, не будет ничего страшного в том, если эта мера будет распространена на жителей всей страны вне зависимости от пола и места проживания. К тому же время для этого давно настало.

«Вы знаете, 100 лет назад, когда мир массово переходил на 40-часовую рабочую неделю, было совершенно другое оборудование на производствах — а ведь именно исходя из его параметров законодатели той эпохи вводили данные рабочие нормы. А до этого люди трудились и по 12 часов в день, и труд несовершеннолетних активно использовался, — вспомнила Бессараб. — Но ведь смогли же наши предки добиться своего — отчего бы и нам не смочь?».

Самая большая проблема в случае проведения масштабных реформ по значительному сокращению рабочего времени будет у руководства вредных фабричных производств — им придется нанимать новых сотрудников, поскольку просто заплатить старым за переработку нельзя — таков закон, заявила депутат. Что же касается офисных сотрудников, то с ними так договориться будет можно, однако переработки не смогут составлять более 120 часов в год.

Возвращаясь к теме дополнительного выходного дня, который неизбежно появится в случае введения 4-дневной рабочей недели, Бессараб сказала, что ей, как и большинству россиян, ближе всего вариант пятницы. Согласно тому же опросу, за него высказалось 59% опрошенных (26% — за понедельник, 14% — за среду, 1% — за четверг и 0,3% — за вторник).

Напомним, впервые вопрос о введении 4-дневной рабочей недели был поднят премьер-министром России Дмитрием Медведевым на 108-й сессии Международной организации труда, посвященной 100-летию со дня ее образования. Идея вызвала широкий общественный резонанс.