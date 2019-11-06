Льготную ипотеку в РФ распространили на семьи с детьми-инвалидами

Москва, 6 ноября. Правительство РФ распространило программу субсидирования ставки по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, льготную ипотеку под 6% годовых могут получить россияне с ребенком-инвалидом, рожденным не позднее 31 декабря 2022 года. Еще более выгодная ставка — 5% — предусмотрена для жителей Дальнего Востока, передают «Известия».

Семьи с ребенком-инвалидом смогут воспользоваться субсидией до конца 2022 года. Те, у кого нетрудоспособный ребенок родился или родится до 31 декабря 2022 года, после этой даты смогут воспользоваться льготой до конца 2027 года.

Из-за расширения категорий граждан, которые имеют право на льготную ипотеку, правительство увеличило общую сумму субсидируемых кредитов с 600 млрд до 800 млрд рублей.

Отметим, в конце сентября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря внести изменения в законодательство для выдачи ипотеки под 2% молодым семьям на Дальнем Востоке. О согласии запуска специальной ипотечной программы для молодых семей в ДФО со ставкой 2% годовых Владимир Путин объявил в начале сентября. Лидер РФ отметил, что программа будет запущена уже в текущем году и коснется первичного рынка.

Летом в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, передавала «Газета.ру». Согласно закону, граждане страны, имеющие ипотеку и попавшие в сложные жизненные обстоятельства, имеют право на льготный период длинной в шесть месяцев, в ходе которого они смогут уменьшить или приостановить выплаты по кредиту. Льгота распространяется на граждан, лишившихся работы, получивших инвалидность, а также признанных нетрудоспособными сроком на два месяца.