ЦБ сообщил об ожидаемом росте доходов населения

Москва, 6 ноября. Центральный банк России ожидает рост доходов населения в связи со снижением уровня инфляции.

«В ближайшие кварталы бюджетные расходы и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать общему росту спроса в экономике, в то время как замедление инфляции поддержит рост реальных доходов населения и потребительский спрос», — сообщает финансовый регулятор.

В опубликованном Центробанком исследовании также говорится об ускорении роста экономики в третьем квартале года. Однако в целом рост ВВП остается не слишком высоким из-за снижение показателей экспорта, которое в свою очередь объясняется общим трендом торможения мировой экономики, неблагоприятной ситуацией в демографии и структурными проблемами в российской экономике, пишет «Газета Кемерова».

Ранее экономист и президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев предсказал скорый рост ВВП России. По словам эксперта, при условии неожиданных потрясений в 2020 году ВВП России может составить 2,5% по сравнению с этим годом.

Оптимистичный прогноз по росту российской экономики (3% и более) дает и Forbes. Улучшение произойдет в связи с исчезновением временного отрицательного фактора, связанного с увеличением НДС в начале года, и с первым проявлением повышения пенсионного возраста в стране.