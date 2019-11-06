Сирия новости 6 ноября 22.30: жители Идлиба объявили войну боевикам ХТШ, курдские радикалы арестовывают мирных жителей в Хасаке

Сирия, 6 ноября. Жители поселка в Идлибе объявили войну боевикам «Тахрир аш-Шам». Курдские радикалы арестовывают мирных жителей в Хасаке. Американский конвой был замечен рядом с нефтегазовыми месторождениями Румейлана. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции радикалов на юге Идлиба и в северных частях провинции Хама.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: готовится взять штурмом поселок Кафр-Харим в Идлибе, откуда боевиков выгнали сами местные жители.

Курдские вооруженные группировки: провели рейд в Ракке и Хасаке, заключив под стражу несколько мирных жителей.

ВС Турции и союзные силы: заняли на севере провинции Хасака поселок Баб-аль-Хава после длительных боев с курдскими радикалами SDF, в Ракке обменялись ударами с курдскими радикалами.

Международная коалиция: на севере Хасаки провела патрулирование у поселка Румейлан.

Провинция Алеппо

Курдские радикалы из состава группировки «Силы освобождения Африна» заявили о проведении успешной диверсии в район поселка Шерава на севере провинции. Как уточняет источник в сети Twitter (@Servanenefrine), курдские радикалы устроили засаду для отряда протурецких ополченцев и обстреляли его из автоматов, в результате чего трое бойцов скончались и еще несколько получили ранения.

Поступила новая информация о жертвах обстрела в северо-западной части города Алеппо. Напомним, что отдельные отряды боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» укрываются в промышленном районе в западной окраине города. Сегодня днем они обстреляли жилые кварталы на улице Нил. Как сообщает портал SANA, шестеро мирных жителей были ранены в районах Джамиат и Аз-Захра. Все они находятся в стабильном состоянии в городском госпитале. По словам корреспондента, обстрел также нанес материальный ущерб зданиям, в том числе Дворцу правосудия, рядом с которым приземлилось несколько снарядов. Источник отметил, что террористы всегда выбирают для обстрела время, когда в районах наиболее многолюдно, чтобы нанести наибольший ущерб горожанам, их повседневной жизни и имуществу.

Провинция Идлиб

Как сообщает источник в сети Twitter (@M_Alneser) в городе Кафр-Харим, где прошли протесты против альянса «Тахрир аш-Шам», местные жители сами выгнали боевиков из города и отказались выплачивать им налоги. Как сообщает источник, изначально волну акций среди местного населения вызвало повышение налогового сбора на сбор и отжим оливкового масла – основной источник дохода местных жителей. В итоге разгневанные сельчане сами ворвались в район, который контролировал альянс, и выгнали радикалов из города. Жители отказались от выдвинутых боевиками условий и не отреагировали на требование передать альянсу 150 человек из «черного списка». Имамы мечетей призывают жителей поселка некоторое время не покидать свои дома. В поселке Искат местный совет старейшин прекратил переговоры с радикалами «Тахрир аш-Шам». В административном центре провинции город Идлиб выступления против альянса идут уже несколько дней.

Как сообщает новостное агентство Halab Today, боевики стягивают подкрепления в район Кафр-Харима и готовятся брать поселок штурмом.

Провинция Ракка

Новостное агентство Aleppo AMC сообщает о боестолкновении между курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) и протурецкими бойцами, которое произошло в окрестностях деревни Куфейда к западу от города Тель-Абъяд. В районе уже отмечались стычки между сторонами, которые привели к потерям с обеих сторон.

Медиаресурс Alk Habour 21 сообщил, что к северу от города Ракка курдские боевики из числа так называемых «внутренних сил безопасности» «Асайиш» арестовали мужчину по имени Мазан аль-Карим. Причина ареста – мужчина вернулся из поселка Сулук, который занят в настоящее время протурецким ополчением. Источник также сообщает, что боевики «Асайиш» провели рейды на севере Ракки и Хасаки, арестовывая мирных жителей.

Провинция Хама

В северных районах провинции боевики вооруженной оппозиции продолжают обмениваются ударами с военнослужащим сирийской армии в районе поселка Хирш-аль-Киркат и у города Хувейз, как сообщает новостной портал Step News. Радикалы инициировали боестолкновение, обстреляв военнослужащих в районе лагеря Джурин. САА отразила атаку радикалов и открыла ответный огонь по опорным пунктам и линиям обороны джихадистов. Сведения о потерях среди сирийских военнослужащих пока не поступали.

Провинция Хасака

Как передает новостное агентство Alk Habour 21, на севере Хасаки в районе города Камышлы курдские радикалы провели рейды и арестовали несколько жителей поселка Тель-Барак. Причины, по которым мирных жителей заключили под стражу, не сообщаются.

Twitter-канал Breizhman1983 передает, что после длительных боев под контроль протурецкого ополчения перешел поселок Баб-аль-Хава, расположенный не так далеко от ключевого приграничного города Рас-аль-Айн.

Как передает новостное агентство North Press, американский военный конвой совершил патрулирование на северо-востоке провинции. Маршрут взял начало от деревни Джунаидия в окрестностях населенного пункта Румейлан, до полей Свайдия, Карзер и Карач, где ранее проехал патруль турецкой военной полиции. Напомним, что Румейлан и прилежащие к нему нефтяные поля перешли недавно под контроль сирийской армии после того как его покинули курдские боевики и силы международной коалиции, незаконно оккупировавшие его территории. Разрозненные отряды американских военных все еще остаются в окрестностях. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение американской «военной миссии» по обеспечению контроля над нефтегазовыми месторождениями Дейр-эз-Зора и Хасаки с целью грабежа сирийского «черного золота».