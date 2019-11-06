Сочинские сельхозпроизводители получили около 37 млн рублей господдержки в 2019 году

Сочи, 6 ноября. Сочинские сельхозпроизводители получили порядка 37 миллионов рублей господдержки с начала 2019 года. Об этом заявил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка в ходе совещания по развитию агропромышленного комплекса Сочи.

Замглавы Краснодарского края отметил, что Сочи обладает хорошим потенциалом для развития агропромышленного комплекса.

«В городе много уникальных и крепких предприятий. В особенности это перерабатывающие комбинаты, продукция которых известна не только в России, но и за ее пределами. Тем не менее, есть и хозяйства, которым еще есть, куда расти», — пояснил Коробка.

Он также добавил, что с начала 2019 года сельхозпроизводители Сочи получили около 37 миллионов рублей государственной поддержки в виде субсидий, передает INFOX.ru.