Электронное заявление на отпуск предложили снабдить системой идентификации сотрудников

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов вернул авторам для доработки закон о подаче заявления на отпуск в электронном виде. Адвокат, эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам Дмитрий Краснов считает, что в этом законопроекте стоит прописать, каким способом будет распознаваться личность сотрудника в электронном документе. Своим мнением он поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Авторы документа предлагают дополнить Трудовой кодекс положениями о юридически значимых сообщениях — заявлениях, уведомлениях или обращениях, которыми работодатель и сотрудник будут обмениваться в электронном виде. Речь идет в том числе о заявлениях на отпуск, которые можно было бы подавать работодателю в электронном виде.

Саму идею законопроекта адвокат считает актуальной и своевременной. По его словам, все передовые страны мира используют механизмы, связанные с электронным документооборотом и блокчейном.

«Это позволяет строить работу системным путем, делать ее более открытой, прозрачной и удобной для граждан, — говорит Краснов. — Но нужно уточнить, каким образом будет идентифицироваться работник, который вступает в правоотношения с этой организацией. Чтоб не оказалось, что за этим емейлом стоит какой-то другой человек и, соответственно, наносится ущерб либо организации, либо физлицу».

У законопроекта, рассмотренного сегодня на заседании комитета, есть ряд недостатков, обратил внимание собеседник ФАН.

«Первое — неопределенность в юридических терминах, несогласованность этих терминов с действующим законодательством, а именно с Трудовым кодексом. [Принятие такого закона] может повлечь за собой возникновение разных толкований и, как следствие, судебных споров», — уточнил он.

Кроме того, вопросы вызывает и необходимость наличия определенной техники как у работодателя, так и у сотрудника, указал Краснов.

«Не все наши юрлица и государственные организации оснащены компьютерной базой и имеют базы хранения тех документов, которые, соответственно, будут формироваться при этих взаимоотношениях».

По его словам, есть проблемы и в обеспечении безопасности и сохранности информации.

«Вопрос, каким образом будут создаваться хранилища для этого документооборота, как защитить эти хранилища от утечки базы данных физических лиц, как сохранить эти самые документы. В случае их утери, уничтожения — как истребовать эти документы для представления в суд, прокуратуру, милицию для исследования каких-то фактов, нарушений прав и законных интересов гражданина или организации?» — говорит Краснов.

Адвокат отметил, что все вышеперечисленные недоработки можно устранить на этапе подготовки, а в необходимости введения таких норм в законодательство он не сомневается.