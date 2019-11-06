Свыше 30 детских медучреждений на Кубани получат новое оборудование

Краснодар, 6 ноября. Не менее 36 медицинских учреждений Краснодарского края, оказывающих детям поликлиническую помощь, получат до конца года новое оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом в среду заявила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, посетившая две поликлиники, которые уже получили необходимую технику.

Медицинское оборудование также обещано Детскому диагностическому центру и Центру охраны материнства и детства в Сочи. Всего для 36 краснодарских медицинских организаций планируется закупить 339 единиц техники на 479,5 млн рублей, а в следующем году они получат новое видеоэндоскопическое оборудование, сообщает Infox.ru.

«Помимо оснащения, мы реализуем организационно-планировочные решения. Это инфоматы, информационные табло, открытые регистратуры, просторные холлы, игровые зоны для детей, автоматические двери, где это возможно», — заявила глава управления организации медицинской помощи детям регионального Минздрава Елена Гольберг.

Напомним, что правительство РФ выделило 12 основных сфер, в которых реализуются национальные проекты: здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные и качественные автодороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и международная кооперация. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что на эти цели российские власти выделили суммарно 25,7 трлн рублей. При этом правительство готово увеличить финансирование нацпроектов при необходимости. Главная задача — сделать скачок в качестве жизни и экономическом развитии за предельно короткий срок.