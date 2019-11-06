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Жителям и гостям Москвы расскажут о конкуренции придворных портных ХХ века

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Жителям и гостям Москвы расскажут о конкуренции придворных портных ХХ векаМосква, 6 ноября. Жителям и гостям столицы расскажут о придворных модельерах начала ХХ века в ходе лекции «Именитые поставщики портняжного рынка услуг XX века», которая состоится 9 ноября в павильоне «Космос» на ВДНХ.

Лекция пройдет в рамках образовательной программы «Поставщики Москвы: история в лицах». Жители и гости Москвы узнают о развитии портняжного дела при правлении императора Николая II, а также об успехах легендарных отечественных и иностранных портных. Лекцию прочитает фотограф-этнограф Алла Соловская, передает РИАМО.

Лекция состоится 9 ноября в 13.00. Чтобы попасть на лекцию, необходимо заранее пройти онлайн-регистрацию. Организаторами мероприятия выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике, а также Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, передает «Вечерняя Москва».

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Источник: «Вечерняя Москва»
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