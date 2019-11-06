Росавиация пригрозила ограничениями Azur Air за выявленные недочеты

Москва, 6 ноября. Росавиация может наложить ряд ограничений на российскую чартерную авиакомпанию Azur Air, если та не исправит в срок выявленные в ходе проверки недочеты. Об этом рассказал источник в агентстве воздушного транспорта.

«Проверкой выявлены недостатки в деятельности командно-руководящего состава авиакомпании, которые влияют на безопасность полетов», — пояснил он ТАСС.

Известно, что Росавиация имеет претензии к системе организации рабочего процесса, качеству авиакомпании и к подготовке пилотов. Все замечания должны быть устранены до 22 ноября.

Как сообщает телеканал 360, проверка была инициирована после того, как самолет авиакомпании Boeing 767-300, на борту которого находилось 344 пассажира и 10 членов экипажа, совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула. В результате происшествия не менее 49 человек обратились за медицинской помощью.

Самолет летел из Камрани (Вьетнам). Во время посадки у воздушного судна загорелась правая стойка шасси. Пассажиров лайнера экстренно эвакуировали, а пожар был ликвидирован.