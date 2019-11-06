 Лавров заявил, что обеспечение безопасности журналистов — прямая обязанность ОБСЕ. ФАН-ТВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пресечение борьбы с журналистами, равно как и противодействие подавлению альтернативных точек зрения, — прямая обязанность ОБСЕ.

Политик выступил на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век», прошедшей в Москве 6 ноября.

Сергей Лавров подчеркнул, что достижение результатов в обеспечении безопасности журналистов, возможно при диалоге и нахождении консенсуса между участниками ОБСЕ.

Конференция была проведена под эгидой Офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

Арлем Дезир особо подчеркнул, что необходимость обеспечения безопасности работы журналистов обуславливается опасностью журналистики как профессии:

«Мы следим за тем, чтобы у журналистов была возможность свободно выполнять свою профессиональную деятельность, особенно в условиях, когда риску подвергается безопасность журналистов. Журналистика — это опасная профессия. Насилие и запугивание мировых СМИ имеют место повсеместно в регионе ОБСЕ. Мы видим случаи преследований, нападений и даже убийств журналистов именно в связи с их профессиональной деятельностью и журналистскими расследованиями», — сказал Арлем Дезир.

«Считаем, что ОБСЕ обязана не просто дать принципиальную оценку любым проявлениям борьбы с журналистами, но и решительно добиваться пресечения порочной практики подавления альтернативных точек зрения, введения запрета на профессию. Хотел бы особо отметить ту роль, которую в этих усилиях призван сыграть лично господин Арлем Дезир. К вашему компетентному мнению прислушиваются. И, пользуясь случаем, хотел бы еще раз выразить вам признательность за личное участие в деле освобождение Кирилла Вышинского, арестованного Киевом за выполнение своих прямых журналистских обязанностей», — отметил Сергей Лавров.

Ранее, выступая в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, Арлем Дезир сообщил, что за последние 25 лет в странах-участниках ОБСЕ было убито более 400 журналистов, и в 85% случаев их убийства не были раскрыты.