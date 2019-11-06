Кержаков больше не в состоянии платить алименты одной из своих бывших жен

Судебным тяжбам бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова нет конца. Многострадальная легенда российского футбола, последние полтора года тренирующая юношескую сборной России, оказалась в непростой ситуации. Финансовое положение 36-летнего экс-бомбардира оказалось настолько затруднительным, что он был вынужден обратить в суд с целью снижения суммы алиментов на 14-летнюю дочь Дарью. Обо всех хитросплетениях разбирательств Кержакова — в материале Федерального агентства новостей.

Ответчиком по административному иску Кержакова стал судебный пристав. Причиной иска со стороны тренера оказались задолженности по выплатам алиментов на содержание дочери, которая постоянно проживает с бывшей супругой экс-футболиста Марией Головой. Примечательно, что речь идет о заключенном между бывшими супругами соглашении об уплате алиментов. По договоренности сторон сумма была фиксированной — 300 тысяч рублей ежемесячно до совершеннолетия дочери Кержакова. При этом алименты ежегодно должны были подвергаться индексации на 10%. Так, за 8 лет ежемесячные выплаты выросли более чем в два раза — до 643 тысяч. В заявлении Кержакова указано о желании истца снизить фиксированной суммы алиментов до 43 тысяч рублей ежемесячно — данное дело находится на рассмотрении Выборгского районного суда.

В качестве основания в пользу снижения суммы алиментов сторона Кержакова привела простой аргумент: зарплата бывшего футболиста значительно ниже, чем в бытность игроком «Зенита» и не позволяет погасить даже ежемесячный платеж. А это, в свою очередь, приводит к образованию задолженностей. Они у Кержакова, кстати, были — по состоянию на июль текущего года их скопилось почти 15 млн рублей. Этим, к слову, стремление Кержакова оптимизировать расходы не ограничилось — он также направил исковое заявление о снижении задолженности на 4 млн рублей на рассмотрение в мировой суд. В связи с этим Кержаков также попросил суд приостановить взыскание с него задолженности до вступления в силу решения суда о снижении суммы на 4 млн.

К слову о задолженностях. Из-за них Кержакову был закрыт выезд за границу — для тренера национальной сборной событие крайне неприятное, ведь минимум половина матчей его команды проводится за границей. Кстати, с подобной проблемой бывший спортсмен сталкивается не впервые — в конце 2018 года ему уже был закрыт выезд за границу из-за неисполнения судебного решения: тогда он по решению суда должен был передать своей бывшей супруге Милане Тюльпановой их общего сына Артемия. Мало того, запрет на выезд за границу мог бы повлечь за собой увольнение бывшего футболиста из Российского футбольного союза, который и является работодателем Кержакова. Таким образом, он бы потерял 170 тысяч рублей ежемесячно, 70% которых организация перечисляла в счет погашения образовавшейся задолженности. Суммарный же доход бывшего футболиста «Зенита» с окладом в 2,5 млн евро в год, в настоящий момент был оценен в 240 тысяч рублей в месяц.

Стоит отметить, что сторона бывшей супруги выступила против удовлетворения иска Кержакова, в то время как непосредственно пристав со своей стороны никаких возражений не имела, и вопрос приостановления исполнительного производства оставила на усмотрение суда. Несмотря на это, суд принял решение удовлетворить иск Кержакова и приостановить взыскание средств до тех пор, пока решение по делу о снижении долга Кержакова на 4 млн не будет принято. Стоит заметить, что по двум делам — о снижении непосредственно долга по алиментам и об уменьшении алиментных платежей — уже вынесено решение, и оба ждут апелляции.

Напомним, Кержаков женился на Марии Головой в 2005 году. Свидетелем со стороны на тот момент футболиста «Зенита» и сборной России был звезда мирового фигурного катания Евгений Плющенко. В том же году у пары родилась дочь Дарья. В 2010 году Александр и Мария развелись, но договорились вместе заботиться о ребенке. Помимо Дарьи у Кержакова есть еще двое детей. В 2013 году у него и его на тот момент сожительницы Екатерины Сафроновой родился сын Игорь, который в настоящий момент проживает с отцом. В 2015-м Кержаков женился на дочери покойного ныне сенатора Совета Федерации Вадима Тюльпанова, Милане. В 2017 году у пары родился сын Артемий, однако отношения супругов вскоре дали трещину и в 2018-м они подали на развод. Бывший футболист обвинил Тюльпанову в употреблении наркотиков и настаивал на том, чтобы ребенок остался с ним. Однако в результате громкого бракоразводного процесса ребенок остался с матерью, а суд постановил, что Кержаков будет выплачивать бывшей жене алименты на содержание ребенка в размере 1/6 части своих доходов.

Александр Кержаков начинал свою карьеру в «Зените», за который выступал с 2001 по 2006 года, а также с 2010-го по 2017-й. В 2007-2008 годах нападающий выступал за «Севилью», с 2008-го по 2009-й был игроком московского «Динамо». В 2016-м году из-за напряженных отношений с главным тренером «Зенита» Андре Виллаш-Боашем футболист был вынужден покинуть клуб и выступать на правах аренды за «Цюрих». В составе «Зенита» Кержаков трижды выигрывал чемпионат России, в 2007 году выиграл Кубок УЕФА в составе «Севильи», а в 2010 году был назван футболистом года в России. Кроме того, Кержаков — лучший бомбардир в истории сборной России и «Зенита».