Настоящий профессионал и патриот: как Эльвире Набиуллиной удалось справится с экономическим кризисом в России

Одна из наиболее влиятельных женщин-банкиров России и мира Эльвира Набиуллина — ярчайшая представительница современного финансового мира. Кстати, она — первая женщина в истории страны, которой удалось стать главой Центробанка. Набиуллина совсем не публичный человек, не любит пафосных речей, патриотизм для нее заключается в профессионализме и любви к своему делу.

Глава Центрального банка не раз упоминалась не только в российских рейтингах самых талантливых экономистов и бизнес-леди, среди самых влиятельных женщин мира по версии западного Forbes она заняла 71-ю строчку и оказалась единственной россиянкой в этом рейтинге. А в 2015 году журнал Euromoney назвал ее лучшим руководителем среди глав ЦБ в мире.

Комфортные условия для развития бизнеса в России Эльвире Сахипзадовне удалось создать благодаря выдающемуся уму, таланту и трудолюбию. Глава Банка России всегда выглядит скромно, а все задачи, поставленные перед ней, решает чрезвычайно эффективно.

Таланты и интеллект Набиуллиной раскрылись еще в школе: она росла прилежной и талантливой девочкой, по окончании учебы ей вручили золотую медаль. Она выбрала профессию экономиста, поступила в МГУ, окончила его с красным дипломом.

Эльвира Набиуллина по праву занимает должность главы ЦБ: многие эксперты отмечают, что именно благодаря ее действиям Россия смогла пережить экономический кризис, связанный с введением санкций после воссоединения Крыма с РФ.

Однако назначение Эльвиры Сахипзадовны на такую серьезную должность, к сожалению, стало сенсацией: доверять подобные посты женщинам не принято. Тем не менее президент России Владимир Путин уверен, что поступил правильно. Он считает главу ЦБ опытным финансистом, которой можно доверить решение важнейших экономических проблем.

Ее высокие достижения в области экономического развития не остались незамеченными. В 2002 году Набиуллиной вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2006-м — I степени.

Эльвира Сахипзадовна — настоящий профессионал и патриот. Ее коллега, председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что лучшего главу Центробанка и представить нельзя.