Кипр заберет «золотые паспорта», выданные россиянам «по ошибке»

Никосия, 6 ноября. Власти Кипра заберут «золотые паспорта», выданные российским бизнесменам за инвестиции в остров.

Отмечается, что соответствующее решение принял министр внутренних дел страны, который назвал паспорта «ошибочно выданными». Помимо россиян кипрского гражданства из-за «ошибки» Никосии лишились жители Камбоджи, Китая, Кении, Ирана и Малайзии, сообщает Ura.ru.

О намерении отозвать «золотые паспорта» у российских бизнесменов на днях заявил президент Кипра Никос Анастасиадис. Он поручил проверить всех иностранцев, получивших гражданство с 2018 года, напоминает «Царьград».

Напомним, что кипрские паспорта имеют многие российские олигархи. Речь, в частности, идет о бывшем владельце «Промсвязьбанка» Дмитрии Ананьеве и владельце компании «Базовый элемент», президенте «Русала» Олеге Дерипаске. Многие предприниматели заинтересованы в кипрском гражданстве, поскольку островное государство предлагает выгодные условия для ведения бизнеса. Однако в феврале правила получения паспорта были ужесточены.

Ранее сообщалось, что Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне. Глава МИД Кипра отметил, что обратился к властям ЕС с просьбой определить, каким образом правительство страны сможет получать доступ к внутренней информации Евросоюза с учетом существования на острове буферной зоны ООН. Он пояснил, что доступ к этой информации необходим, чтобы обеспечивать безопасность людей, прибывающих на остров.