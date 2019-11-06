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Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Подарок новорожденному»

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Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Подарок новорожденному»

Самара, 6 ноября. Власти Самарской области в 2020 году планируют присоединиться к всероссийской акции «Подарок новорожденному». Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По его словам, в рамках данной акции каждая самарская семья получит комплект детских принадлежностей при рождении первенца.

«В следующем году каждой самарской семье, где родился первый ребенок, будет вручаться подарочный комплект детских принадлежностей. Его стоимость составит 10 тысяч рублей», — пояснил губернатор.

Он также добавил, что власти Самарской области намерены увеличить размер денежных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий. Кроме того, в 2020 году власти региона планируют обеспечить новым жильем 1280 молодых самарских семей, передает INFOX.ru.

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Источник: INFOX.ru
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