Эксперты объяснили, почему Германия не хочет восстанавливать Сирию

Ресурсы Запада целенаправленно шли на то, чтобы разжигать беспорядки, формировать и снабжать террористические группировки в Сирии, включая курдских боевиков. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политический аналитик Владимир Соловейчик и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Германия умывает руки

Германия не видит пока условий для участия в восстановлении Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом заявил, выступая в бундестаге, глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы в настоящее время не видим условий для участия в восстановлении [Сирии]. На нас оказывает давление Россия, с тем чтобы мы приняли участие в восстановлении Сирии. И мы на международном уровне, в том числе в рамках «малой группы по Сирии», то есть с Францией, Великобританией и США договорились о том, что вопрос о помощи в восстановлении для нас станет приемлемым только в том случае, если политический процесс принесет результаты. Сейчас этого не происходит, но мы поддерживаем политический процесс, мы участвуем в нем, поддерживаем [спецпредставителя ООН] Гейра Педерсена логистически и финансово для проведения конференций в Женеве», — сказал Маас.

Кроме того, немецкий политик добавил, что ФРГ готова работать «с отдельными членами «астанинской группы». Он привел в пример встречи на высшем уровне между лидерами Германии, Франции, Турции и России. Но «выделение средств на восстановление Сирии пока невозможно», считает министр.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал планы Вашингтона эксплуатировать нефтегазовые месторождения незаконными. Он пообещал, что РФ будет отстаивать эту позицию в контактах с США.

Запад — главный виновник

По словам Сергея Простакова, Запад является главным виновником военного конфликта на территории Сирии. Материальные и медийные ресурсы США и стран Европы целенаправленно шли на то, чтобы разжигать беспорядки, формировать и снабжать террористические группировки, в том числе курдские формирования. Без этого Сирии не был бы причинен ущерб, который она понесла в итоге войны, в которой ее народ и законное правительство отстаивают свой суверенитет.

«В случае победы западных марионеток западные компании, как это уже случилось в Ираке, охотно бы приняли участие в работе над восстановлением разрушенной страны за счет самих сирийцев. Их бы загнали в тяжелейшую долговую зависимость от международных финансовых структур. Заявление Мааса — очередное свидетельство того, что Запад интересуют не какие-то права человека и демократия, а собственная нажива. В противном случае страны ЕС и США поступали бы по-другому», — добавил Сергей Простаков.

Сейчас же, заметил эксперт, полностью подтверждая стремление обогатиться на войне, американцы обеспечивают хищническую незаконную добычу природных ресурсов Сирии. При этом остальной Запад им либо помогает, либо остается безучастным.

Как отметил Владимир Соловейчик, двуличная и лицемерная позиция по сирийскому вопросу со стороны Евросоюза и его политического и экономического локомотива в лице Германии стала нормой. На словах осуждают терроризм, на деле снабжают оружием разного рода бандформирования, попутно вводя санкции против законно избранных властей САР. И тем самым осуществляют прямую и непосредственную экономическую блокаду жителей Сирии, и без того страдающих от гражданской войны, развязанной при активном участии ведущих империалистических держав, в том числе и Германии.

«Удивляет лишь то, что под подобными заявлениями стоят подписи социал-демократов, входящих в правительственную коалицию ФРГ. От партии Ангелы Меркель — ХДС, от ее баварских партнеров из ХСС услышать подобное — вариант нормы. Но СДПГ была когда-то партией интернационалистской, до 1959 года вообще считала себя рабочей, в программе своей опиралась на марксизм. И вот такая позорная эволюция, причем не только в вопросах внешней политики, но и в вопросах реализации антисоциальных инициатив внутри ФРГ. На этом фоне понятно, что, предав немецких трудящихся, им тем более наплевать на сирийских», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт отметил, что неолиберальная и антисоциальная политика правящей коалиции в ФРГ проявляется не только в вопросах трудовых прав и социального обеспечения граждан Германии. Эскалация сирийского конфликта была изначально выгодна стоящим за правительством «большой коалиции» немецким промышленникам и банкирам. Они заинтересованы в давлении на рынок труда, поэтому им и нужна в ФРГ огромная армия мигрантов из арабских стран, в первую очередь из Сирии.

«Стремление создать «резервную армию труда» для снижения уровня заработных плат и снижения издержек бизнеса посредством ухудшения условий труда было необходимо немецким промышленникам и банкирам для сохранения своих сверхприбылей в условиях экономического кризиса. Именно поэтому Германия и взяла курс на эскалацию конфликта в САР, на организацию потока мигрантов в Европу. Именно поэтому немецкие социал-демократы вошли в «большую коалицию» с правыми партиями ХДС и ХСС и теперь все вместе в интересах финансово-промышленных воротил подстраивают под их запросы внешнюю и внутреннюю политику ФРГ», — добавил Владимир Соловейчик.

Соответственно, считает эксперт, немецкие избиратели оценили должным образом «деятельность» Меркель, Мааса и прочих правительственных чиновников. На региональных выборах ХДС, ХСС, СДПГ несут существенные потери. Эта тенденция проявит себя и на следующих выборах в бундестаг ФРГ.