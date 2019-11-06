Путин может отдельно встретиться с президентом Бразилии на саммите БРИКС

Москва, 6 ноября. Президент России Владимир Путин может отдельно встретиться с президентом Бразилии Жаиром Болсонару на саммите БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, возможность проведения такой встречи в настоящее время прорабатывается.

Песков рассказал, что президент РФ планирует отправиться в Бразилию, где 13-14 ноября пройдет саммит БРИКС. Об этом пишет «Взгляд».

Путин ранее выразил надежду на то, что у него получится встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер российского государства также попросил Ли Кэцяна передать председателю КНР самые наилучшие пожелания.