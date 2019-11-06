Фасады нежилых зданий Петербурга проверяют с помощью квадрокоптера. ФАН-ТВ

Специалисты ГАТИ с помощью квадрокоптера провели контроль содержания фасадов нежилых зданий. Все, что раньше ускользало от глаз специалиста, теперь безошибочно фиксирует объектив квадрокоптера.

Ноу-хау ввели в 2019 году, за это время уже составлено более 1 000 протоколов об административном правонарушении за ненадлежащее содержание фасадов, начислено штрафов на сумму 61,45 млн рублей. Прежде чем начать использовать квадрокоптер персонал ГАТИ проходит соответствующее обучение, кроме того за три дня до проверки территорию облета согласовывают.

«Квадрокоптер может показать некоторые скрытые элементы. Это конечно касаемо карнизного свеса, части зданий, которая находится непосредственно под кровлей. Соответственно состояние отдельных элементов, которое находится выше третьего этажа, приблизить. Потому что квадрокоптер позволяет снимать в режиме 4К. То есть при обработке данной съемки на компьютере можно увеличить элементы очень существенно», — говорит Алексей Данилов, начальник отдела контроля содержания фасадов нежилых зданий ГАТИ.

Сотрудники инспекции также регулярно проводят повторный контроль фасадов зданий, владельцы которых уже привлекались к административной ответственности. Одним из таких объектов стал педагогический колледж №8 на улице Можайской, 49.

У здания были серьезные проблемы. За 105 лет практически никаких фасадных работ не производилось. После предписания ГАТИ из бюджета Петербурга выдели около 18 миллионов рублей.

«Отслаивалась штукатурка, изнутри отслаивалась, у нас есть еще внутренний двор, там отслаивалась штукатурка, падали кирпичи, конечно, было ужасное зрелище, можно было снимать фильмы военных времен. Фасад был покрашен, цвет нам согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре, были заменены оконные проемы, были сделаны декоративные некоторые элементы. Водосточные трубы козырьки и так далее», — рассказала Людмила Иванова, директор педагогического колледжа №8.

На данный момент уже осмотрено около 2 600 зданий, выявлено порядка 40% нарушений. Подобные проверки проводятся еженедельно в каждом районе города. Пока в арсенале ГАТИ всего один квадрокоптер, осуществляющий проверку. В ближайшее время «парк» квадрокоптеров планируют расширять более мощным оборудованием.