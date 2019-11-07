Антироссийский «центр расследований» ReBaltica живет на грязные деньги Сороса

Рижский портал ReBaltica.lv признал, что брал деньги у американского финансиста Джорджа Сороса, на которые провел очередное расследование о якобы «вмешательстве» России в дела Латвии.

Одна из основателей и главный редактор портала Инга Спринге у себя в Twitter опубликовала статью о судьбе фонда Сороса «Открытое общество» (признан нежелательным в РФ) после смерти его основателя. В комментариях под постом журналистке указали, что организация спонсирует ReBaltica.lv.

При этом, на странице ReBaltica.lv в разделе «О нас» сообщается, что издание является некоммерческим и ведет журналистские расследования исключительно в «общественных интересах». Однако портал не отрицает, что получал деньги от Сороса.

«Да, мы брали деньги у Сороса, но только на зарплату. Мы сами решаем, на что тратить средства. В последний раз их [фонд Сороса] интересовало, будет ли вмешательство Кремля через соцсети. Мы следили за соцсетями», — отметила Спринге.

Эта фраза расходится с приведенной в разделе «О нас» информацией, где, помимо прочего, указано, что ReBaltica.lv ведет расследования «в общественных интересах». Судя по твиту Спринге, издание работает еще и в угоду фонда Сороса, а деятельность портала направлена на очернение России.

Фонд Сороса известен своей антироссийской деятельностью и спонсированием различного рода сомнительных организаций, таких как «Мемориал» (признан иноагентом). Эту организацию спонсируют и другие иностранные фонды, запятнавшие себя в других странах, а один из основателей «Мемориала» Лев Пономарев — постоянный участник протестных митингов, которого этим летом уличили в открытых призывах к беспорядкам в Москве. Его движение «За права человека», также признанное иноагентом, в ближайшее время будет ликвидировано по иску Минюста РФ из-за неоднократных нарушений законодательства.

Впрочем, расследование о «вмешательстве Кремля через соцсети» — не единственное, что вышло с критикой РФ на страницах рижского портала. Например, когда в 2012 году в Латвии добились статуса русского языка как второго государственного, ReBaltica.lv выпустила статью с громким заголовком «Распространение демократии в Латвии в кремлевском стиле». И список подобных статей длинный.

Еще одно рижское издание «Медуза» в ноябре 2015 года, вскоре после признания нежелательными организаций Сороса, опубликовало хвалебную статью о финансисте, что тоже наводит на мысли о сотрудничестве этого портала с американцем и работе в его интересах.