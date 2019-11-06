Названа причина госпитализации Катрин Денев

Париж, 6 ноября. Причиной госпитализации известной французской актрисы Катрин Денев стало нарушение кровообращения. Об этом в среду заявила семья кинозвезды.

«Актриса перенесла очень ограниченный ишемический инсульт и поэтому обратимый», — цитирует заявление близких Денев телеканал 360 со ссылкой на агентство France Presse.

Как сообщает телеканал «Мир 24», в среду Катрин Денев госпитализировали в Париже. Врачи не сообщали диагноз, однако заявили, что женщина нуждается в хорошем медицинском обследовании. Предполагалось, что причиной недомогания стала большая нагрузка. В настоящее время актриса снимается в фильме «Когда он был жив», а до этого работала над фильмом «Ужасные джунгли».

Катрин Денев снималась в фильмах «Голод», «Последнее метро», «Тристан», «Астерикс и Обеликс в Британии», но звездой мирового кинематографа ее сделал фильм «Шербурские зонтики» 1964 года, в котором она дебютировала в качестве актрисы. Некоторые картины, в которых играла Денев, являются общепризнанными шедеврами киноискусства. Речь, в частности, идет о ленте «Отвращение» Романа Полански и «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера. Газета «Известия» напоминает, что актриса была удостоена премии «Сезар» за лучшую женскую роль («Индокитай») и главной награды Венецианского фестиваля также Кубка Вольпи за лучшую женскую роль .