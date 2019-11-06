Депутаты Рады пообещали бороться за восстановление барельефа Жукову в Одессе

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива пообещал бороться за восстановление памятника маршалу Георгию Жукову, который ранее был разрушен националистами. Об этом украинский парламентарий заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Кива назвал разрушение вандалами барельефа маршала Жукова преступлением против украинской нации.

«Это позорные события. Говорю как гражданин своей страны: я считаю, что уничтожение нашей героической памяти, осквернение наших памятников, которые отражают героическое прошлое нашего украинского народа, — это преступление перед всей страной и украинским народом», — заявил парламентарий.

Депутат намерен выехать в Одессу и принять необходимые меры.

«Завтра организую рабочую поездку в Одессу. Вместе со мной там будет еще один депутат, Николай Скорик», — рассказал он.

Члены украинского парламента планируют подать депутатский запрос в компетентные органы, а также встретиться с начальником Национальной полиции.

«Мы будем добиваться правовой оценки этого события, восстановления справедливости и наказания виновных в осквернении. В осквернении моей памяти, потому что мой дед — Герой Советского Союза. И я горжусь теми подвигами, на которых я воспитан», — подчеркнул Кива.

Затем депутаты будут требовать восстановления барельефа советского военачальника.

«Когда мы добьемся правовой оценки разрушения памятника, у нас появится возможность восстановить справедливость и добиваться возвращения на законное место этого памятника», — заключил собеседник ФАН.

Ранее в Одессе украинскими националистами был снесен барельеф советскому маршалу Георгию Жукову. Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал демонтаж памятника «откровенным плевком в лицо одесситам».